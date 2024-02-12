إصابة امرأة بطلق ناري داخل منزل زوجها في سير- الضنية

أُصيبت المدعوّة "س. ش." بطلق ناري من سلاح فردي، داخل منزل زوجها في بلدة سير- الضنية. وقد نُقلت وهي بحالة صحيّة حرجة إلى أحد مستشفيات المنطقة، لتلقّي العلاج اللّازم.
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة.
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