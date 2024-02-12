الدفاع الروسية تعلن مقتل 350 جنديًا أوكرانيًا خلال يوم

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة بلغت نحو 350 جنديًا، على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.

وحسب سبوتنيك، جاء في بيان الوزارة، أنه على محور كوبيانسك، صدت العمليات النشطة لقوات مجموعة "الغرب" ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 43 الميكانيكي واللواء 25 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في تيمكوفكا وسينكوفكا بمقاطعة خاركوف.

وأضافت الوزارة في بيانها: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 60 جنديًا وشاحنتين صغيرتين ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".

وعلى محور كراسني ليمان، قامت قوات من مجموعة "المركز" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، وصدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 60 و63 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

ولفت البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت 290 جنديا وأربع عربات قتالية مدرعة وتسع مركبات".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.