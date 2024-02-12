مبعوث أممي يشدد على أهمية قيام شركاء ليبيا بدعم التسوية السياسية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، أنه كان هناك توافق في الرؤى بشأن ضرورة انخراط الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا، بحسن نية ودون مزيد من التأخير في حوار للتوصل إلى توافق سياسي بشأن القضايا الخلافية العالقة، من أجل إحياء العملية الانتخابية وإعادة الشرعية للمؤسسات الوطنية.



جاء خلال لقاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مع النائب بالبرلمان الألماني " توبياس باخرله" لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد مع التأكيد على أهمية استقرار ليبيا وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الاثنين .



وشدد على أهمية قيام شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين بدور بناء في دعم تسوية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون لحل الأزمة السياسية المستعصية .



وفي سياق متصل ، أكد السفير الألماني لدى طرابلس"ميخائيل أونماخت " التزام بلاده بدعم العملية الديمقراطية وتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وقال أونماخت - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - إن محادثاتنا مع السياسيين الليبيين قد منحت النائب في البرلمان " توبياس باخرله " فرصة لاكتساب نظرة شاملة وواسعة النطاق حول الوضع السياسي في ليبيا والمبادرات الحالية المستهدفة لتعزيز التقدم السياسي.

