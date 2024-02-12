حماس تدعو جامعة الدول العربية والمؤسسات الدولية للتحرك الفوري بعد هجوم رفح

ياسر رشاد - القاهرة - قالت حركة حماس، إن هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على رفح، وقتله أكثر من مئة شهيد، يُعَدُّ استمراراً في حرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني .

-وأضافت حماس في بيان لها، أن الهجوم على رفح هو جريمة مركبة، وتوسيع لمساحة المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، في مدينة تأوي قرابة 1.4 مليون فلسطيني.

وأكدت حماس، أن حكومة نتنياهو الإرهابية وجيشها النازي تضرب بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية، التي صدرت قبل أسبوعين، وأقرّت تدابير عاجلة تتضمن وقف أي خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة.

ولفتت حماس، إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل كامل المسؤولية مع حكومة العدو عن هذه المجزرة، بسبب الدعم المفتوح بالمال والسلاح والغطاء السياسي لمواصلة حرب الإبادة والمجازر.

ودعت حماس في بيانها، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس الأمن الدولي، إلى التحرك العاجل والجاد، لوقف العدوان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية المتواصلة .