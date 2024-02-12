رئيس المجر يستقيل بسبب العفو عن الاعتداء على الأطفال

ياسر رشاد - القاهرة - استقال رئيس المجر بسبب العفو عن قضية إساءة معاملة الأطفال، كاتالين نوفاك عضو في حزب فيدس المحافظ الحاكم.

جاء قرار نوفاك بعد أكثر من أسبوع من الغضب العام بعد الكشف عن أنها أصدرت عفوا رئاسيا في أبريل 2023 لرجل أدين بإخفاء سلسلة من الانتهاكات الجنسية للأطفال في دار للأطفال تديرها الدولة.

وقال نوفاك : «لقد أصدرت عفوا تسبب في الحيرة والاضطرابات لكثير من الناس». "لقد ارتكبت خطأ."

وأطلقت نوفاك، وهي أول رئيسة للبلاد في تاريخ المجر، فضيحة سياسية غير مسبوقة للحكومة القومية التي خدمت البلاد لفترة طويلة.

استقالتها هي حلقة نادرة من الاضطرابات للحزب اليميني، الذي اتهم تحت قيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بتفكيك المؤسسات الديمقراطية وتزوير وسائل الإعلام لصالحه.

كان نوفاك، الحليف الرئيسي لأوربان، مدافعا صريحا عن القيم الأسرية التقليدية وحماية الأطفال.

شغلت دور الرئيس الشرفي في الغالب منذ عام 2022، كما أجبرت الفضيحة وزير العدل على التنحي.