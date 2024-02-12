تأييد التحفظ على أموال "طبيب الكركمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، قرار التحفظ على أموال أحمد أبو النصر "طبيب الكركمين" واستمرار منعه من التصرف في أمواله.

جاء ذلك في القضية 49 لسنة 2022 غسل أموال.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، قضت بقبول استئناف المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، وتخفيف حبسه لمدة سنة واحدة.

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