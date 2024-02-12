ناقلة بضائع يونانية تتلقى تحذيرًا قرب اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وسائل إعلام أجنبية إن ناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية ترفع علم جزر مارشال، أبلغت عن رصد مقذوف قربها على مسافة 23 ميلاً بحريًا إلى الشمال الشرقي من خور عنجر في جيبوتي، و40 ميلاً بحريًا إلى الجنوب الغربي من المخا في اليمن.

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على جانب آخر، قالت سرايا القدس، إنه بعد عودة مقاتليها من مناطق الاشتباك في منطقة معن جنوب شرق خانيونس، قاموا بنصب كمين محكم لقوة صهيونية مع ساعات فجر اليوم الإثنين.

وأضافت القدس في بيان عبر حسابها: وفور وصول القوة لموضع الكمين باغتوهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد والتحصينات والعبوات، موقعين أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم نقل عدد كبير من الجنود القتلى والجرحى إلى 4 مستشفيات صهيونية، وعدد آخر ما زالوا داخل غزة.