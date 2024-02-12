انتحار مسلح بعد قتله 3 أشخاص في مقر شركة شحن بحري في اليونان

ياسر رشاد - القاهرة - أقدم مسلح على الانتحار بعد إجهازه على ثلاثة أشخاص في مقر شركة شحن بحري في ضاحية ساحلية للعاصمة اليونانية أثينا اليوم الاثنين وفق ما أفاد مصدر في الشرطة اليونانية.

وحسب روسيا اليوم، كان المسلح مطلق النار قد اقتحم المبنى التابع لشركة "يوروبيان بروداكت كارييرز"European Product Carriers في منطقة غليفاذا حيث قتل رجلين وامرأة قبل أن يحصن نفسه في الداخل"، وفق ما أفاد المصدر لوكالة "فرانس برس".

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن المسلح هو موظف مصري كان يعمل في الشركة وتم تسريحه، مشيرة إلى أنه عثر عليه ميتا في القبو وسلاحه بجانبه.

وقال مصدر في الشرطة للوكالة إن الاستنتاجات الأولية تدل على أنه انتحر.

وفي وقت سابق ذكرت الشرطة أن عناصرها دخلوا المبنى وأجلوا امرأتين حبسهما مطلق النار في دورات المياه. وأغلقت الطرقات القريبة في ظل انتشار كبير للشرطة حول المبنى.