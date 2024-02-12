رئيس نيجيريا في دكار للبحث مع سال تأجيل الانتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - يصل اليوم الاثنين إلى العاصمة السنغالية، داكار رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، في زيارة من المنتظر أن يناقش خلالها مع الرئيس ماكي سال الوضع السياسي في السنغال، والتطورات الأخيرة، بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى نهاية العام.

زيارة تينوبو الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، ستدوم يوماً واحداً، حسب ما أفادت وسائل إعلامٍ سنغالية.

أما صحيفة ويسترن بوست النيجيرية ، فقالت إن هدف زيارة تينوبو إلى داكار هو «الضغط على ماكي سال، من أجل احترام الجدول المحدد أصلاً للانتخابات، وتفادي إدخال البلاد في أزمة لا تعرف نهايتها» حسب المصدر.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أصدرت بيانين متعلقين بالسنغال منذ بدء الأزمة، دعت فيهما إلى «تنظيم انتخابات رئاسية طبقا لمقتضيات الدستور» وحثت الفرقاء السياسيين على التشاور وتفادي العنف.

لكن الإيكواس وخلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية انعقد قبل أيام في نيجيريا، ناقش خلاله انسحاب مالي والنيجر وبوركيتا فاسو، لم تعلق في بيانها الختامي على الوضع في السنغال، إذ كان في جدول أعمال الاجتماع.



وتأتي زيارة تينبو للوساطة غير المعلنة، قبل قمة لدول الإيكواس، من المقرر أن تنعقد على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس ابابا، منتصف فبراير الجاري.



وفي أول تعليق لماكي صال على تأجيل الانتخابات قبل يومين، دافع عن قراره تأجيل الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى اندلاع احتجاجات « عنيفة » شهدتها جميع أنحاء السنغال.



ونفى سال المزاعم التي تعتبر أن القرار غير دستوري وأنه خلق أزمة دستورية، إذ اعتبر أن البلاد بحاجة إلى مزيد من الوقت لحل الخلافات حول استبعاد بعض المرشحين والصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.