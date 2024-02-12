برلمان الإيكواس يتوسط لحل أزمة السنغال

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم برلمانيون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في داكار منذ مساء الأحد، في إطار بعثة دبلوماسية من البرلمان دون الإقليمي بشأن الوضع السياسي المستمر قبل الانتخابات، بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية. في 25 فبراير.

وتضمن جدول أعمال نواب الهيئة، برئاسة سيدي محمد تونس، زيارة اليوم الاثنين لرئيس الجمعية الوطنية السنغالية أمادو مامي ديوب.

وفي فترة ما بعد الظهر، تشير المذكرة التي استشارتها الأناضول إلى جلسات العمل مع المجموعات البرلمانية المختلفة (ثلاثة) ومقابلات مع المجتمع المدني والجهات الفاعلة السياسية الأخرى.



ويعقد برلمانيو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جلسة عمل مع المجلس الدستوري يوم الثلاثاء ويعتزمون القيام "بزيارة مجاملة لرئيس الجمهورية، حسب توفره" في فترة ما بعد الظهر.



وبعد ذلك يجتمعون مرة أخرى مع رئيس الجمعية الوطنية وينهون مهمتهم بإعلان نهائي خلال مؤتمر صحفي ويغادر الخليج 365 يوم الاربعاء.



وكانت مفوضية الإيكواس قد حثت، عند اندلاع هذه القضية، الطبقة السياسية على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لاستعادة التقويم الانتخابي وفقا لأحكام الدستور السنغالي.



وتابع البيان الصحفي: "ستظل مفوضية الإيكواس منتبهة للأحداث وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة والشعب السنغاليين في الحفاظ على التقاليد الديمقراطية في السنغال".



وتشكل البعثة البرلمانية وكذلك الزيارة التي أعلن عنها اليوم الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، جزءًا من هذه الديناميكية.



وأدى إلغاء الرئيس ماكي سال لمرسوم استدعاء الناخبين للتصويت في 25 فبراير، والذي أعقبه إقرار تأجيل التصويت إلى 15 ديسمبر 2024، إلى دخول البلاد في أزمة عميقة.



وسجلت ثلاث وفيات على الأقل خلال المظاهرات المناهضة للتأجيل التي بدأت يوم الجمعة الماضي في عدة مواقع في أنحاء البلاد.



دعت المنظمات السياسية والمجتمع المدني إلى تعبئة كبيرة يوم الثلاثاء 13 فبراير في داكار بمبادرة من برنامج "انتخابات آر سنو" (تأمين انتخاباتنا).



ويجب على المجلس الدستوري أن يتداول خلال الأيام المقبلة بشأن طلبات المرشحين لأغراض مواصلة العملية الانتخابية.