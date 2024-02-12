ماليما تجدد تضامنها مع فلسطين في إطلاق بيان مؤسسة الحدود الإلكترونية

ياسر رشاد - القاهرة - ألقى زعيم ثالث أكبر حزب سياسي في جنوب إفريقيا، كلمة أمام استاد موسى مابيدا الذي يتسع لـ 56 ألف متفرج في ديربان .

جدد يوليوس ماليما الذي أطلق البيان الانتخابي لمؤسسة الجبهة الإلكترونية التزامه تجاه شعب فلسطين وادعى دعمه لروسيا، قائلا إن "الناتو يتنكر في زي أوكرانيا".

نشكركم، شعب جنوب أفريقيا، على محبتكم لشعب فلسطين، استمروا في إظهار الحب لهم ضد الفصل العنصري الإسرائيلي، روسيا هي وطننا و الفلسطينيون هم وطننا، ويجب أن يعرف الفلسطينيون أن لديهم وطنا في جنوب أفريقيا، لن نتراجع أبدا، نحن لسنا خائفين من القوة اليهودية".

واستهدف زعيم مقاتلي الحرية الاقتصادية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متهما إياه بأنه "أمير حرب".

أسفرت الحملة العسكرية التي شنتها حكومة الحرب الإسرائيلية في غزة عن مقتل أكثر من 27000 فلسطيني وجرح أكثر من 66000.

شعب فلسطين ليس ضد الأمة اليهودية، إن شعب فلسطين لا يريد قتل النساء والأطفال اليهود، إن شعب فلسطين يريد تقرير مصيره، إذا كان هناك أي شخص يقتل الأبرياء، فهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو إنه أمير حرب، ومجرم دولي، ويجب توجيه الاتهام إليه".

ولم يعلن بعد عن موعد الانتخابات العامة لهذا العام.

إعادة توزيع الأراضي وأزمة الكهرباء في البلاد من أهم أولويات مقاتلي الحرية الاقتصادية

تم الإعلان عن شعارهم على أنه "وظائف وأرض الآن! توقف عن إلقاء الأحمال".

شعبية بين الشباب

تحظى EFF بشعبية بين العديد من سكان جنوب إفريقيا المحبطين ، وخاصة الشباب ، بسبب سياساتها الراديكالية التي تشمل مصادرة الأراضي المملوكة للبيض وتأميم المناجم والبنوك.

أعلن ماليما عن شعار مقاتلي الحرية الاقتصادية للانتخابات القادمة باسم "الوظائف والأرض الآن! توقف عن إلقاء الأحمال".

وماليما، وهو زعيم شبابي سابق في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي طرد من الحزب قبل أن يشكل حزبه، وهو من بين أشد منتقدي الحزب الحاكم ومشرع صريح أصبح شوكة في خاصرة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا.

حصل الحزب على 10٪ من الأصوات الوطنية في انتخابات البلاد لعام 2019 ليصبح ثالث أكبر حزب معارض.

وقال ماليما إن الحزب سيوقف انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر حاليا على اقتصاد البلاد وسيخلق فرص عمل من خلال إنشاء الإسكان الاجتماعي والبنية التحتية للطرق.

كما وعد بسجن السياسيين والموظفين العموميين المتورطين في الفساد وتعهد بتقديم حوافز للشرطة لمكافحة ارتفاع معدل انتشار الجريمة في البلاد.