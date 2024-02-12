العثور على صاروخ غير منفجر في بلدة حبشيت في عكار لم يعرف مصدره

افادت معلومات بانه تم العثور على صاروخ غير منفجر في بلدة حبشيت في عكار، ولم يعرف مصدره.
وقد حضر الجيش اللبناني الى المكان وضرب طوقا امنيا في المنطقة.
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