الرئيس الألماني يردّ على تصريحات ترامب عن الناتو

ابوظبي - سيف اليزيد - رد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين، على تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وخلال زيارته الحالية إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، قال شتاينماير إن "التصريحات تصب في مصلحة روسيا. ولا يمكن أن يكون لأحد في حلفنا مصلحة في هذا"، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب لا تساهم في تحقيق القوة التي يحتاج إليها الناتو.

كان ترامب، الذي يرجح أن يخوض انتخابات الرئاسة هذا العام ممثلا للحزب الجمهوري في مواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، صرح بأن شركاء الحلف الذين لا يوفون بالتزاماتهم المالية لن يحصلوا على حماية الولايات المتحدة في حال تمت إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب، خلال تجمع انتخابي "وقف أحد رؤساء دولة كبيرة وقال: حسنًا يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، هل ستحموننا؟. فقلتُ: لم تدفع. إذًا أنت متأخر في السداد. لا، لن أحميك، بل سأشجعهم على القيام بما يريدون. عليك أن تدفع. عليك أن تسدد فواتيرك".

وخلال ترؤسه الولايات المتحدة، كان ترامب وجه اتهامات متكررة لدول عدة أعضاء في الناتو بأنها تنفق أقل من اللازم على الدفاع.

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، قال شتاينماير في نيقوسيا اليوم إن هناك معركة انتخابية في الولايات المتحدة وإنه خلال المعركة الانتخابية "تكون هناك بعض الأمور الاستفزازية لكن حتى لو كان الأمر استفزازيا فإن هذا لا يعني أننا لا ينبغي أن نأخذه على محمل الجد".

في الوقت نفسه، ناشد الرئيس الألماني الأوروبيين ألا يتصرفوا وكأن الانتخابات في الولايات المتحدة قد تم حسمها بالفعل.

وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأن أوروبا وجدت في الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن صديقا حقيقيا وداعما للعلاقات عبر ضفتي المحيط الأطلسي. وقال إن بايدن عمل على ضمان قوة ووحدة الناتو في ضوء الأزمة الأوكرانية، مؤكدا "لدينا كل المصلحة في أن تظل هذه القوة والوحدة للناتو محفوظة وليس في هذه القضية وحسب".

وأوضح شتاينماير في الوقت نفسه: "الشيء الواضح تماما هو أننا يجب علينا في أوروبا، وأيضا في ألمانيا، أن نساهم بالجزء الخاص بنا في زيادة الجهود الدفاعية ضمن حلف الناتو بشكل منتظم خلال السنوات القادمة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد ساريا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة في الخريف.

وصرح شتاينماير بأن حكومة بلاده أعلنت عن هذا بشكل متكرر خلال الأسابيع الأخيرة.