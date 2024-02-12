أكثر من 20 عامل مناجم محاصرون في كهف إثيوبيا لمدة ثلاثة أيام

ياسر رشاد - القاهرة - جهود الإنقاذ جارية في قرية نائية في شمال إثيوبيا حيث حوصر أكثر من 20 من عمال المناجم الحرفيين داخل كهف.

لقد مرت ثلاثة أيام منذ انهيار كهف ضيق على عمال المناجم في منطقة دلانتا.

المسؤولون المحليون غير متأكدين من العدد الدقيق لعمال المناجم المحاصرين ، الذين كانوا يبحثون عن أحجار كريمة من الأوبال الثمين.

وقالت السلطات المحلية لبي بي سي إن المناظر الطبيعية شديدة الانحدار في المنطقة عقدت جهود الإنقاذ.

يحاول المئات من السكان المحليين حفر فتحات لعمال المناجم ، حيث جعلت المناظر الطبيعية للقرية من الصعب الحصول على الدعم من الآلات.

ولم تنجح محاولات الإنقاذ حتى الآن، لكن السلطات لا تزال تأمل في العثور على ناجين.

ال وقال مسؤولون إنه في حادث سابق، عثر على عامل منجم على قيد الحياة بعد أن كان دفن داخل الكهف لمدة سبعة أيام.