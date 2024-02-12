الأونروا: اقترحنا رقابة دولية على المساعدات المقدمة لنا

ياسر رشاد - القاهرة - شدد رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوم الاثنين، على ضرورة حصول المنظمة على تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي في غضون أسابيع، نظرا لاستعدادات إسرائيل لشن هجوم بري على رفح، حيث لجأ العديد من المدنيين.

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني إن "الوكالة اقترحت رقابة دولية على المساعدات التي تقدم لنا".

اتهامات للأونروا

وتواجه الأونروا مزاعم بمشاركة 12 من موظفيها، البالغ عددهم 13,000 في غزة، في هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

ورغم طرد الأونروا الموظفين على الفور، أوقفت أكثر من اثنتي عشرة دولة تقديم تمويلات بقيمة حوالي 440 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف ميزانية الأونروا لعام 2024.