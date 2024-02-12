انت الان تتابع خبر "البديل جاهز".. حديث جديد بشأن مصير تشافي والان مع التفاصيل

وسقط برشلونة مجددًا، بالتعادل على ملعبه لويس كومبانيس مع غرناطة بنتيجة (3-3)، أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة 24 لليجا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد تتم إقالة تشافي من تدريب برشلونة، حال توديع دوري أبطال أوروبا على يد نابولي.

ويحل برشلونة ضيفًا على نابولي، يوم 21 شباط الجاري، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، قبل أن تقام مباراة العودة يوم 12 من شهر آذار المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن المكسيكي رافائيل ماركيز، مدرب الفريق الرديف، سيكون الأقرب لتولي تدريب برشلونة، حال إقالة تشافي قبل نهاية الموسم.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 51 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

وكان برشلونة قد خسر لقبي كأس ملك إسبانيا بعد الخروج من أتلتيك بلباو في ربع النهائي، وكأس السوبر الإسباني بعد الخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.