شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا يحذر أوروبا من "صدمة" سيناريو ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن اليوم الاثنين، إن على أوروبا الاستعداد بشكل عاجل لسيناريو "الصدمة"، وهو احتمال ألا تحمي الولايات المتحدة شركاءها في حلف شمال الأطلسي الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع، وذلك في حال فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه البولندي والألماني: "الكل سمعوا تعليقات المرشح الجمهوري المحتمل في الانتخابات الأمريكية في الأيام القليلة الماضية، لن أتوقف عن إقناع جميع الزعماء بأهمية تحالفنا الذي يعمل لصالح الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة". استيعاب الصدمة وأردف سيجورن: "كل دقيقة مهمة لإعداد الأوروبيين لاستيعاب صدمة السيناريو الذي وضعه دونالد ترامب، وسنعمل معًا لتحليل السياق، لا سيما الانتخابات الأمريكية".

