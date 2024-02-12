ماذا حدث في مشاجرة السوق الشعبي بالمنصورة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدتان بجروح، في مشاجرة على أولوية فرش خضار وفاكهة في سوق شعبي بشارع عبدالسلام عارف بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من بعض الأهالي بوجود مشاجرة بشارع عبد السلام عارف دائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلا من "طرف أول" جلال.ا.ح، 55 عاما، عامل، مصابًا باشتباه كسر في الجمجمة، ولايمكن استجوابه، ونجل شقيقة "السيد.إ.ا" 27 عامًا، فكهاني، وخالة الثاني "خضرة. ا. إ" 55 عامًا، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وطرف ثان: "إيهاب.ص.ع" 55 عامًا، تاجر خضار، مصابًا بجرح سطحي بالوجه، وزوجته "إسراء.م.ع.ع" 25 عاما، بائعة خضار، وجميعهم يقيمون بشارع عبدالسلام عارف دائرة القسم.

تبين أن سبب المشاجرة مشادة كلامية بين كلا من الثاني والرابع تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهما على الآخر بالأيدي وآلة حادة "سكين" بحوزة الثاني وعصا خشبية "شومة" بحوزة الرابع، وأحدثا ما بهم من إصابات لوجود خلافات بينهما على أولوية وضع فرش الخضار والفاكهة بالشارع.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهم أيدوا سبب وقوع المشاجرة، وأرشد الثاني والرابع عن الأدوات المستخدمة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.