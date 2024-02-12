انهيار عقار سكني جزئيًا في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

انهار جزء من منزل قديم بمدينة شربين في محافظة الدقهلية، مكون من طابق أرضي وأول علوي، وذلك بعد سقوط سقف الدور الأول العلوي دون خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين بانهيار أجزاء من منزل قديم بنطاق المدينة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين وقوات الحماية المدنية مصحوبة فرق الإنقاذ البري الى مكان الحادث وجرى فرض كردون أمني بمحيط المنزل.

تبين أن المنزل قديم مكون من دور أرضي وأول علوي، سقط سقف الدور الأول العلوي وكان خاليًا تمامًا من السكان، والدور الأرضي لم يحدث به أي انهيارات.

وتبين أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات الخاصة والعامة، وتم التعامل الفوري مع الحادث من قبل الأجهزة المعنية بإخلاء المنازل المجاورة من السكان.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة شربين بفرض كردون أمني حول المنزل وفصل جميع المرافق عنه وإصدار قرار إزالة فورية له لوجود خطورة داهمة وإزالتها على الفور ونقل مخلفات الهدم من الموقع.