شكرا لقرائتكم خبر عاهل الأردن يقود مهمة إنزال جوي لدعم غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت قناة المملكة الأردنية الرسمية «إن العاهل الأردني الملك عبد الله شارك في عملية إنزال جوي لتقديم المساعدات لقطاع غزة».

وأظهر مقطع مصور العاهل الأردني بزي عسكري على متن طائرة عسكرية في أحدث إنزال جوي للإمدادات الطبية العاجلة إلى المستشفيات الميدانية التي يديرها الأردن في القطاع الذي مزقته الحرب.

وقالت قناة المملكة «إن القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية نفذت أخيرا، إنزالا جويا على محيط المستشفى الميداني الأردني بغزة شمال القطاع، استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الأردن في تنظيم ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين».

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قد أعلنت في وقت سابق، أن المملكة أرسلت قرابة 5100 طن من المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي.

وقالت «إن المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوي وبري من خلال 49 طائرة (بينها 11 إنزالا جويا)، وبحمولة إجمالية وصلت إلى 719.77 طنا من المواد، فيما سير الأردن 325 شاحنة برية بإجمالي حمولة 4376.47 طنا.