شكرا لقرائتكم خبر عاهل الأردن يقود مهمة إنزال جوي لدعم غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت قناة المملكة الأردنية الرسمية «إن العاهل الأردني الملك عبد الله شارك في عملية إنزال جوي لتقديم المساعدات لقطاع غزة».
وأظهر مقطع مصور العاهل الأردني بزي عسكري على متن طائرة عسكرية في أحدث إنزال جوي للإمدادات الطبية العاجلة إلى المستشفيات الميدانية التي يديرها الأردن في القطاع الذي مزقته الحرب.
وقالت قناة المملكة «إن القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية نفذت أخيرا، إنزالا جويا على محيط المستشفى الميداني الأردني بغزة شمال القطاع، استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الأردن في تنظيم ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين».
وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قد أعلنت في وقت سابق، أن المملكة أرسلت قرابة 5100 طن من المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي.
وقالت «إن المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوي وبري من خلال 49 طائرة (بينها 11 إنزالا جويا)، وبحمولة إجمالية وصلت إلى 719.77 طنا من المواد، فيما سير الأردن 325 شاحنة برية بإجمالي حمولة 4376.47 طنا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاهل الأردن يقود مهمة إنزال جوي لدعم غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.