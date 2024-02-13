رئيس الوزراء الفلسطيني خلال لقائه نظيره الهولندي يشدد على ضرورة الضغط نحو وقف الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، على ضرورة الضغط لوقف الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تؤوي أكثر من 1.4 مليون نازح من شمال القطاع ووسطه في ظروف قاسية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في مدينة رام الله، وأطلعه على تطورات عدوان الاحتلال وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكداً أن الأولوية هي وقف العدوان وأهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل القطاع وزيادتها.

ودعا إلى أهمية الضغط نحو فتح المزيد مع المعابر مع قطاع غزة، لأن المساعدات التي تدخل القطاع لا تتعدى 8% من الاحتياجات، بالإضافة إلى ضرورة إعادة الكهرباء والمياه، والسماح بنقل المساعدات من الضفة الغربية إلى غزة.

وقال أشتية خلال اللقاء: “اليوم التالي يجب أن يكون حلاً سياسياً للأراضي الفلسطينية كافة، من خلال إنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين، وتجسيد إقامة الدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس”.