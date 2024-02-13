شكرا لقرائتكم خبر عن 450 واقعة سرقة بالسكك الحديدية الألمانية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

جهود لمنع السرقة

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" اليوم الإثنين، أن جرائم سرقة المعادن التي تعرضت لها العام الماضي تزايدت بشكل طفيف، مقارنة بالعام السابق عليه.وبلغ عدد جرائم السرقة نحو 450 جريمة، وذكرت الشركة أن نحو 3200 رحلة بالقطار تأخرت خلال العام الماضي، وأن إجمالي زمن التأخير بلغ نحو 40 ألف دقيقة بسبب سرقات المعادن.ذكر متحدث باسم الشركة أن عدد سرقات المعادن تراجع بشكل كبير عند المقارنة بفترة زمنية أطول، حيث وصل عدد هذه السرقات عام 2013 إلى 3200 جريمة.وأوضح أن السكك الحديدية تغيرت بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه "يتم استخدام بدائل المعادن كلما أمكن ذلك، ويتم حاليا توفير حماية فنية وحراسة أفضل للمنشآت ومواقع البناء"، مضيفا أن "السكك الحديدية تعمل عن كثب مع الشرطة الاتحادية، ما يعني أن لصوص المعادن يتم ضبطهم بانتظام أثناء ارتكاب جرائمهم.