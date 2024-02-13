الملك الاردني: نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري في غزة

دعا الملك الأردني عبدالله الثاني إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، وذلك عقب محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تطرّق إلى هدنة مؤقتة "لستة أسابيع على الأقل" في إطار اتفاق قيد البحث للإفراج عن الرهائن.
وفي مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض، اكد الملك عبد الله الثاني انه "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري" في غزة.
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