العفو الدولية حذّرت من خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك في مدينة رفح

حذّرت منظمة العفو الدولية من "خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لا مكان للمدنيين يذهبون إليه هربًا من القصف".

واوضحت في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إن عدد سكان رفح تضاعف خمس مرات منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في تشرين أول الماضي، فيما تستعد تل أبيب لشن عملية برية فيها".