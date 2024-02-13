بولندا تخطط لطلب تعويضات من ألمانيا عن أضرار الحرب العالمية الثانية

الدمام - شريف احمد - تريد الحكومة الجديدة في وارسو بدء محادثات مع ألمانيا حول كيفية التعامل مع التعويضات عن الأضرار التي لحقت ببولندا خلال الحرب العالمية الثانية.وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يوم الاثنين في برلين بعد اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتس إنه بالمعنى الرسمي والقانوني، تم إغلاق مسألة التعويضات لسنوات عديدة.وأضاف: "مسألة التعويضات المعنوية والمالية والمادية لم تتحقق أبدا".وأكد توسك أنه، على عكس أسلافه في حكومة حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، يريد العمل مع المستشار شولتس "للبحث عن أشكال من التعاون لن تكون مدمرة للعلاقات (الثنائية) في المستقبل".وقال توسك إن الأمر لا يتعلق ببناء جبهة من الاستياء المتبادل. بدلًا من ذلك، هذه فكرة لمزيد من التعاون الذي يخدم الأمن ويمكن أن يكون مفيدًا لكلا البلدين.وطالبت الحكومة السابقة بقيادة حزب القانون والعدالة بأكثر من 1.3 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) من الحكومة الألمانية في أكتوبر 2022 كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب العالمية الثانية.وفي ذلك الوقت، قالت حكومة حزب القانون والعدالة إن الدول الغربية مثل فرنسا وهولندا عوملت بشكل أفضل من بولندا بعد نهاية الحرب.