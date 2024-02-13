السودان: القوات المسلحة تؤكد أن تصريحات قائد قوات الدعم السريع المتمردة غير صحيح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت القوات المسلحة السودانية أن ما ورد بتسجيل قائد قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان دقلو “حميدتي” غير صحيح.

كما أكدت القوات المسلحة السودانية – في بيان صحفي اليوم – أن ما تداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي للمتمرد يهنئ فيه مليشياته الإرهابية بانتصارات وهمية ومزعومة في بابنوسة وأم درمان في الوقت الذي تتلقى فيه الضربات والهزائم الموجعة والمستمرة من قبل قواتنا في هذه الخليج 365 تحديدا ومناطق أخرى وتكبدهم فيها خسائر كبيرة ومتواصلة؛ ما هو إلا محاولة بائسة لرفع معنويات مليشياته المنهارة والمندحرة.

وجددت القوات المسلحة السودانية العهد مع الشعب السوداني قائلة: “عهدنا مع شعبنا في الاستمرار بقوة في التصدي ودحر المتمردين من المليشيا الإرهابية حتى تطهير كامل بلادنا منهم قريبا بإذن الله تعالى”.