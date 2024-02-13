صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 28 ألف شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 28 ألفًا و473 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأضاف بيان الوزارة، أن عدد المصابين ارتفع كذلك إلى 68 ألفًا و146 مصابًا.

وأفادت صحة غزة، أنه لا تزال أعداد كبيرة من الشهداء متواجدة تحت الركام وفي الطرقات، منددة بمنع قوات الاحتلال لعبور طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى مناطق القصف.

وصرحت وزارة الصحة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 16 مجزرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 133 شخصًا وإصابة 162 آخرين.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن عملية عسكرية برية على مدينة رفح جنوب غزة، رغم إعلانه سابقًا أنها منطقة آمنة يستطيع الفلسطينيون الاحتماء بها.