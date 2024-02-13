أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي لأكثر من 397 ألفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 397 ألفا و80 جنديا، بينهم 1090 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 6424 دبابة، منها 8 دبابات أمس الاثنين فقط، و12004 مركبة قتالية مدرعة و9500 نظام مدفعية و981 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و667 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 332 طائرة، و325 مروحية، و7332 طائرة مسيرة، و1882 صاروخ كروز، و24 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و12623 من المركبات وخزانات الوقود، و1518 من وحدات المعدات الخاصة.