لجنة نيابية تقرر استضافة عدد من المسؤولين في وزارة النفط

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بأن الاجتماع تضمن عدة قضايا من بينها متابعة تقارير اللجان الفرعية المشكلة من قبل اللجنة، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجه الصناعة النفطية في العراق، بالإضافة إلى بحث استضافة عدد من المسؤولين في وزارة النفط.



وأضاف رئيس اللجنة أن اجتماع اللجنة نتج عنه عدة توصيات من بينها محاسبة المسؤولين المقصرين في أداء واجباتهم، وضرورة حسم تقارير اللجان الفرعية، مضيفاً أن اللجنة قررت استضافة عدد من المسؤولين في وزارة النفط لمعرفة مكامن الخلل في أداء الوزارة.