انفجار مميت يهز اليوم الوطني للشباب في الكاميرون

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير مراسلين من الأرض عن الواقع المرير الذي يواجهه المتضررون من الانفجار في الكاميرون، حيث تتصارع العائلات مع آثار المأساة وتهتز المجتمعات بسبب العنف الذي عطل ما كان ينبغي أن يكون يوما للاحتفال والوحدة.

شاب انفجار مدمر الاحتفال باليوم الوطني للشباب في الكاميرون، حيث انفجرت عبوة ناسفة مرتجلة في منفذ لبيع المواد الغذائية في بلدة نكامبي، مخلفة دمارا وإصابة العديد من الأفراد، بمن فيهم الأطفال.

وسلط الهجوم، الذي يعتقد أن مقاتلين انفصاليين دبروه، الضوء على الاضطرابات المستمرة في المناطق الناطقة بالإنجليزية في البلاد وألقى بظلاله على الاحتفال السنوي.

ووفقا لتقارير من محطة الإذاعة والتلفزيون الحكومية CRTV ، وقع الانفجار بعد ساعتين فقط من موكب لأطفال المدارس بمناسبة اليوم الوطني للشباب.

وصورت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على الشبكات الاجتماعية مشاهد من الفوضى، حيث فر الأطفال الذين يرتدون الزي المدرسي الأزرق من مكان الحادث إلى جانب البالغين المصابين الذين يتلقون المساعدة من المارة.