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سليم عرض للأوضاع العامة مع شرف الدين وعطالله

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التقى وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​، في مكتبه في اليرزة، وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال ​عصام شرف الدين​، وجرى التّداول في الأوضاع العامة.

كما أجرى جولة أفق تناولت شؤون السّاعة في البلاد، مع عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​غسان عطالله​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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