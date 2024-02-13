سليم عرض للأوضاع العامة مع شرف الدين وعطالله

التقى وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​، في مكتبه في اليرزة، وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال ​عصام شرف الدين​، وجرى التّداول في الأوضاع العامة.

كما أجرى جولة أفق تناولت شؤون السّاعة في البلاد، مع عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​غسان عطالله​.