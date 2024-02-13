انت الان تتابع خبر أوبك: لا تغيير على الطلب العالمي للنفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في المقابل خفضت المنظمة توقعات نمو المعروض النفطي من خارج المنظمة خلال العام الجاري إلى 1.2 مليون برميل يوميا مقابل تثبيتها للعام المقبل.

تقرير أوبك أظهر كذلك تراجع إنتاج أعضاء المنظمة خلال كانون الثاني الماضي بنحو 350 ألف برميل يوميا ليبلغ 26.34 مليون برميل يوميا، مع بدء سريان حزمة جديدة من التخفيضات الطوعية لمجموعة "أوبك+".



وفيما يتعلق بتوقعات "أوبك" للنمو الاقتصادي العالمي، فقد رفعته إلى 2.7 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل توقعاتها السابقة البالغة 2.6 بالمئة، كما رفعت توقعاتها للنمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 2.9 بالمئة، مقابل 2.8 بالمئة في القراءة السابقة.