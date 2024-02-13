الممثل كينغسلي بن أدير يتحدث عن دوره السينمائي في دور بوب مارلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الممثل كينغسلي بن أدير عن استعداده لدوره كأسطورة الريغي بوب مارلي في الفيلم القادم "بوب مارلي: حب واحد".

كان الممثل البريطاني في مجموعة «باربي» عندما تلقى الأخبار في فبراير 2022 بأنه سيصور الأسطورة الجامايكية.

يقول بن أدير "لم أعزف على الجيتار. كان باتوا الجامايكي جديدا وكان كل شيء جديداوكنت مثل ، "أنا على "باربي" لمدة ثلاثة ونصف ، أربعة أشهر أحتاج أن أبدأ العمل حصلت على الوظيفة عندما كنت أبدأ" باربي "وشعرت أن هناك الكثير لأتعلمه ، والكثير للقيام به كان هناك الكثير من الأشياء التي لم أكن أعرفها".

أخرج الفيلم المخرج الأمريكي رينالدو ماركوس جرين ورسم صعود مارلي إلى الشهرة في منتصف سبعينيات القرن العشرين حتى وفاته في عام 1981.

يقول غرين إنه "كان من المذهل رؤية بن أدير يمر بهذه العملية التحويلية" عندما تولى الممثل الدور.

يقول غرين: "أعلم أنه لم يكن من السهل التعامل مع الأيقونة ، لكنه كان لا هوادة فيها في محاولة العثور على الرجل والإنسانية ومن كان بوب كان من المدهش رؤيته يمر بهذه العملية جسديا وعاطفيا."

سيتم عرض الفيلم في دور السينما في 14 فبراير.