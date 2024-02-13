مكتب الإعلام الحكومي بغزة يندد باستهداف طاقم الجزيرة في رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

ندد مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لطاقم قناة الجزيرة في حادثة هي الخامسة من نوعها.

وجاء في البيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب جريمة مكتملة الأركان من خلال استهداف طاقم قناة الجزيرة عدة مرات.

وقال بيان مكتب الإعلام الحكومي، إن استهداف طاقم الجزيرة يأتي في إطار تخويف الصحفيين ومنعهم من عملهم المتمثل في تغطية إعلامية تكشف الحقيقة.

وأُصيب مراسل ومصور قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر بجروح خطيرة خلال استهداف إسرائيلي من خلال مسيرة في منطقة ميراج شمالي مدينة رفح.