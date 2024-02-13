غارات إسرائيلية على شيحين وبنت جبيل ويارون وميس الجبل وعيترون

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على بلدة شيحين وبنت جبيل ويارون ومبنى مجاورا لمجمع الامام الرضا في ميس الجبل بصاروخين". كذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن "تعرض أطراف بلدة عيترون لقصف مدفعي إسرائيلي".

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