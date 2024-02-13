انت الان تتابع خبر بمشاركة الأطفال.. أمير قطر يمارس رياضة التجديف (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شارك أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في فعاليات اليوم الرياضي في البلاد، من خلال ممارسة رياضة التجديف، في جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي للبلاد.