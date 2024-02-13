انت الان تتابع خبر بمشاركة الأطفال.. أمير قطر يمارس رياضة التجديف (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شارك أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في فعاليات اليوم الرياضي في البلاد، من خلال ممارسة رياضة التجديف، في جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي للبلاد.
وتداولت وسائل إعلام قطرية وإعلاميون قطريون لقطات لمشاركة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في رياضة التجديف عبر منصة "إكس".
ونشرت الشيخة مريم آل ثاني أيضا، عبر حسابها الشخصي على منصة "إكس"، صورا لأمير البلاد خلال مشاركته في فعاليات اليوم الرياضي في قطر، وعلقت، قائلة: "سمو الأمير #تميم_بن_حمد آل ثاني، يشارك في فعاليات #اليوم_الرياضي_قطر من خلال ممارسة رياضة التجديف في جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي للبلاد".