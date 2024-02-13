بلدية حاصبيا منعت صيد الأسماك في نهر الحاصباني حتى نهاية شهر أيار

أعلنت بلدية حاصبيا، في بيان، منع صيد الأسماك في نهر الحاصباني ابتداءا من الاول من شهر شباط وحتى نهاية شهر أيار خلال فترة تكاثرها.
ولفت رئيس البلدية لبيب الحمرا، إلى أنه "ممنوع الصيد بكافة الوسائل وان شرطة البلدية تقوم بالدور المطلوب منها لقمع المخالفات تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية لكل من تخول له نفسه مخالفة مضمون القرار".
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