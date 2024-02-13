اشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الى إنه يأمل في أن تنجح المحادثات الجارية في تحقيق هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة.
وحذر غوتيريس من أن الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح في جنوب القطاع ستكون له "عواقب مدمرة".
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس: الهجوم على رفح سيكون له "عواقب مدمرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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