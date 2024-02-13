غوتيريس: الهجوم على رفح سيكون له "عواقب مدمرة"

اشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الى إنه يأمل في أن تنجح المحادثات الجارية في تحقيق هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة.

وحذر غوتيريس من أن الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح في جنوب القطاع ستكون له "عواقب مدمرة".