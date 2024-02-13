الحريري التقى سليمان فرنجيه وسفراء وقيادات حزبية وامنية

استقبل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في بيت الوسط رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه ونجله النائب طوني فرنجية والوزير السابق يوسف فنيانوس.

وافادت معلومات "الجديد" بان الحريري زار عين التينة مساء امس حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استبقاه على طاولة العشاء، في لقاء بقي بعيدا من الإعلام. ولفتت الى انه ستكون للحريري كلمة أو دردشة مع الصحافيين حول الاوضاع في لبنان بعد غد الخميس.

وفي نشاطه، التقى الحريري نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي.

كما استقبل السفير المصري علاء موسى وعرض معه آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية والعلاقات بين البلدين. واشار السفير موسى الى "إنه يوم مهم بالنسبة إلي أني حظيت بلقاء الحريري. وفي الحقيقة أني أراه لقاء طبيعيا في هذه المرحلة، وهو يحمل أهمية. سعد الحريري لديه أفكار كثيرة وارتباط بلبنان حتى وهو في الخارج، وقد كانت فرصة لأن أستمع منه لتقييمه للمرحلة ورؤيته لما هو قادم من أيام. أنا سعيد بهذه الفرصة وإن شاء الله نرى ما سيأتي القادم به".

واستقبل الحريري السفيرة القبرصية ماريا حجي تيودوسيو، وبحث معها آخر التطورات والعلاقات الثنائية. واوضحت تيودوسيو: "أتيت لكي أعبر عن احترامي وتقديري لذكرى الراحل رفيق الحريري في ذكرى اغتياله، ولكي أذكر بالعلاقات الوثيقة التي تتمتع بها بلادي مع لبنان، والعلاقات الشخصية التي تربط سعد الحريري بالحكومة القبرصية فترة توليه رئاسة الحكومة".

كذلك التقى الحريري السفير الروسي ألكسندر روداكوف في حضور مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان وعرض معه التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين. وقال روداكوف: "التقينا اليوم مع الحريري، وهذه اللقاءات نادرة جدا، مرة كل سنة، ونحن نتمنى أن نعود إلى اللقاءات التي كانت قبل الأزمة، ونحن نلتقي دولته ونناقش بعض الأمور الداخلية والإقليمية مرارا، وطبعا نحن نسعى دائما لإيجاد الحل للبنان بأي إمكانية، إمكانية التوافق بين الأحزاب والحركات، ونعتبر أن دور دولة الرئس مهم جدا في هذا الإطار. وقد رأينا في الأيام الأخيرة العديد من المقالات في وسائل الإعلام والتي تتحدث عن دور روسيا في هذا المجال. وأنا أكيد أن روسيا الاتحادية ترحب دائما بأي زيارة للحريري إليها".

واستقبل الحريري السفير الأسباني خيسوس سانتوس أغوادو بحضور الوزير خوري، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات.

كما التقى السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

كذلك التقى الحريري كلا من: مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، يرافقه رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ونائب رئيس جهاز أمن الدولة العميد حسن شقير، وعرض معهم الأوضاع الأمنية في البلاد.