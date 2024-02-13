البيت الأبيض يعلق على عملية رفح البرية

ياسر رشاد - القاهرة -

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الابيض جون كيربي ان الوقت غير مناسب لعملية برية في رفح قبل تأمين ممر آمن للمدنيين.

أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يأمل في نجاح المحادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتجنب أي هجوم على رفح الفلسطينية يكون له عواقب مدمرة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه بشأن تدهور الأوضاع والأمن أثناء تسليم المساعدات في غزة.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة أن الوضع يزداد سوءا وكارثية في مجمع ناصر الطبي، حيث هدمت قوات الاحتلال السور الشمالي لمجمع ناصر الطبي.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أبلغت إدارة مجمع ناصر الطبي بإخلاء النازحين والابقاء على المرضى والكوادر الصحية.