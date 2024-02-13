بايدن يوجه رسالة لبوتين وترامب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يتخلى عن حلفائه ولن يتخلى عن أوكرانيا.

واستكمل بايدن: إذا كان يعتقد بوتين أنه بغزو أوكرانيا سيُفلت من العقاب فعليه أن يعتبر من التاريخ وتصريحات ترامب بشأن روسيا معيبة.

وأضاف بايدن: حلف شمال الأطلسي بالنسبة لترامب لا يهمه لأنه لا يعرف إلا منطق الصفقات، ويجب ألا نسمح بحدوث تصدّعات في حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن موافقة مجلس الشيوخ في وقت سابق على حزمة مساعدات بقيمة 95.3 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان "أمر بالغ الأهمية لتعزيز مصالح الأمن القومي الأمريكي و"سيسمح للولايات المتحدة بمواصلة عملنا الحيوي، جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا جميعًا حول العالم."

وزعم الرئيس الأمريكي أن مشروع القانون سيساعد الولايات المتحدة على "الدفاع عن حرية أوكرانيا ودعم قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي، وتزويد إسرائيل بما تحتاجه لحماية شعبها ضد حماس"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

