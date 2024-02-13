"نادي القضاة" نعى القاضي منصور: خسارة جديدة مني بها القضاء اللبناني

نعى "نادي قضاة لبنان" في بيان، "القاضي نادر منصور، "الذي شكل غيابه خسارة جديدة مني بها القضاء اللبناني، برحيل قاض في ريعان الشباب وعز العطاء".
ولفت النادي، الى أنه "بحزن وأسى بالغين، ننعي الزميل القاضي نادر منصور، فكم هو مؤسف ومفجع أن يغادرنا مبكرا ومباغتة، إلى عائلتيه الصغيرة والكبيرة، إلى محبيه الكثر، نقول طابت ذكراه، خسارتكم كبيرة لا عوض لها، ألهمكم العلي القدير عظيم الصبر وتغمده بواسع رحمته".
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