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"النشرة": مقتل شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ في صيدا

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أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بـ"اصابة الشاب م.ش بطلق ناري عن طريق الخطا وهو من سكان صيدا في محلة الفوار وقد تم نقله الى مستشفى لبيب ابو ضهر في المدينة وما لبث ان فارق الحياة متاثراً باصابته".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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