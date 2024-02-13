"النشرة": مقتل شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بـ"اصابة الشاب م.ش بطلق ناري عن طريق الخطا وهو من سكان صيدا في محلة الفوار وقد تم نقله الى مستشفى لبيب ابو ضهر في المدينة وما لبث ان فارق الحياة متاثراً باصابته".

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