بايدن يندد بتصريحات ترامب "الغبية" و"المخزية" عن حلف شمال الأطلسي

دان الرئيس الأميركي جو بايدن تصريحات "غبية" و"مخزية" للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب قال فيها إنه سيشجع روسيا على مهاجمة أعضاء في تكتل حلف الناتو اذا لم يفوا بالتزاماتهم المالية.

واعتبر بايدن في تصريح متلفز من البيت الأبيض، إن تصريحات ترامب "غبية ومخزية وخطيرة"، وشدّد على أن حلف شمال الأطلسي يحمي الولايات المتحدة الاميركية والعالم وهو ما "لا يراه" الرئيس السابق.