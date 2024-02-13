شكرا لقرائتكم خبر البرهان يدعو إلى «معركة الكرامة».. وحميدتي: الحسم قريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على النقيض من التحركات الإقليمية والعالمية المكثفة لإنهاء الأزمة السودانية سلميا، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان خلال زيارته إلى حامية الجيش بمنطقة الدبة في الولاية الشمالية أن «معركة الكرامة» ستحسم للجيش الوطني، ولوح بمزيد من التصعيد القتالي.

في المقابل أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ»حميدتي» في تسجيل صوتي، أن قواته ستمضي في خيار حسم المعركة عسكريا، مشيرا إلى أن ذلك سيكون قريبا.

بالتواكب ترددت أنباء أن نائب القائد العام للجيش شمس الدين كباشي، اجتمع مع نائب القائد العام لقوات الدعم السريع، عبدالرحيم دقلو، بالعاصمة البحرينية المنامة، ولم يصدر من الجيش ولا من الدعم السريع أي نفي أو توضيح لتلك المعلومات، التي تزامنت أيضا مع تحركات تقودها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»، لحث قائد الجيش للتراجع عن قراره القاضي بوقف التعامل مع الهيئة في مساعيها لحل الأزمة السودانية.

ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية عن اللواء السابق بالجيش السوداني أمين إسماعيل قوله إن تلويح حميدتي بالمضي قدما في خيار المواجهة والحسم العسكري، يهدف إلى رفع الروح المعنوية لقواته التي تلقت هزائم متتالية في مدينة أم درمان، على حد قوله.