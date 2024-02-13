عاصفة نيويورك: مدارس مغلقة ورحلات جوية ملغاة

تتأهب نيويورك لعاصفة ساحلية، ومن المتوقع أن تهب عليها رياح عاتية وتتسبب في تساقط قدم أو أكثر من الثلوج في بعض المناطق، مما يؤدي إلى إغلاق المدارس وتحذيرات من السفر البري وتعطيل الرحلات الجوية.

وذكر أكبر نظام مدرسي في البلاد في مدينة نيويورك إنه تحول إلى التعلم عن بعد وأغلق مبانيه بسبب العاصفة الوشيكة. وقال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، في بيان: «مع تساقط عدة بوصات من الثلوج وضعف الرؤية على الطرق واحتمال حدوث فيضانات ساحلية في طريقنا، يجب على سكان نيويورك الاستعداد مسبقًا للعاصفة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للبقاء آمنين.. يرجى البقاء في المنزل».

أعلى معدلات

ومن المتوقع أن تشهد الضواحي الشمالية لمدينة نيويورك وجنوب غرب كونيتيكت أعلى معدلات تساقط للثلوج، حيث من المحتمل أن يتراوح من 12 إلى 15 بوصة (30 إلى 38 سم)، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية. يمكن أن تصل سرعة الرياح إلى 60 ميلاً في الساعة (100 كم في الساعة) قبالة ساحل ماساتشوستس و 40 ميلاً في الساعة (65 كم في الساعة) في الأجزاء الداخلية من جنوب نيو إنجلاند.

وطلبت حاكمة ولاية ماساتشوستس، مورا هيلي، من جميع موظفي السلطة التنفيذية غير الأساسيين عدم الحضور إلى العمل.

وكانت مدارس بوسطن مغلقة وكان حظر وقوف السيارات ساريًا. وتم فرض عمليات إغلاق وحظر مماثلة في مدن وبلدات أخرى. كان لدى مسؤولي الطوارئ المعدات اللازمة للمساعدة في إبقاء الطرق نظيفة.

وقالت عمدة بوسطن ميشيل وو إن ملاجئ المشردين في المدينة ستظل مفتوحة. وأضافت: «مع وصول أول عاصفة ثلجية كبرى لدينا هذا الشتاء، فإن فرق المدينة مستعدة لتطهير طرقنا والاستجابة لأي حالات طوارئ أثناء العاصفة».

خطوط الكهرباء

وحذر هيلي من سقوط خطوط الكهرباء والفيضانات الساحليةوقال هيلي للصحفيين: «دعونا نكون أذكياء ولا نتسرع في الأمور». «لم نشهد عواصف كبيرة منذ بعض الوقت، لكن الفرق تتوقع أن تكون هذه عاصفة حقيقية».

ووقع حاكم ولاية رود آيلاند دان ماكي على أمر تنفيذي بإغلاق مكاتب حكومة الولاية ي وحظر السفر بمقطورات الجرارات على جميع الطرق السريعة وطرق الولاية بدءًا من منتصف الليل.

وقال ماكي إنه أصدر قرار حظر مقطورات الجرارات بالتنسيق مع ماساتشوستس وكونيتيكت ونيويورك.

كما حذر مسؤولو النقل في ولاية بنسلفانيا من السفر غير الضروري وقالوا إن القيود المفروضة على المركبات دخلت حيز التنفيذ.