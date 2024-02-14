فرنسا تفرض عقوبات على مستعمرين لتورطهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أعلنت فرنسا عن فرض عقوبات على 28 مستعمراً إسرائيلياً متطرفاً، لتورطهم في هجمات وأعمال عنف ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت وزاة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم: إن الأشخاص الثمانية والعشرين “صدر بحقهم منع إداري بالتواجد على الأراضي الفرنسية”، مشددةً على أنها تعمل على “إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي” على المستعمرين الذين يرتكبون أعمال عنف.

وأضافت “تؤكد فرنسا إدانتها لهذا العنف غير المقبول. وكما قلنا في مناسبات عدة، تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولية وضع حد لهذا العنف ومحاكمة مرتكبيه”.

وأشارت في بيانها إلى أن الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي ويجب أن يتوقف.