لويد أوستن يغادر المستشفى.. هل يعود لمهامه؟

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البنتاغون أنه من المقرر أن يغادر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن المستشفى حيث تلقى تحت التخدير العام العلاج لمشكلة في المثانة.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع سابرينا سينغ إن أوستن "بحالة جيدة" ومن المتوقع أن "يخرج من المستشفى في وقت لاحق الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)"، علما بأن الوزير مصاب بسرطان البروستات وكان أدخل المستشفى الأحد.

ولفتت المتحدثة إلى أن "تحديثا سيصدر عندما يغادر المستشفى وعندما يستأنف مهامه ووظائفه كاملة".

وكان أوستن أدخل الأحد إلى قسم العناية المشددة وفوّض نائبته القيام بمهامه.

وكان أوستن (70 عاما) قد أخفى عن الرئيس الأمريكي جو بايدن تشخيص إصابته بالسرطان لأسابيع، ولم يبلّغ حتّى الكونغرس إلا بعد أيّام على دخوله المستشفى في 1 كانون الثاني/يناير بسبب مضاعفات علاجه.

وقال أطباؤه في مستشفى والتر ريد العسكري الواقع في ضواحي واشنطن الإثنين في بيان إن الوزير "خضع لإجراءات غير جراحية تحت التخدير العام".

يؤدي أوستن دورا أساسيا في إطار الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لمواصلة الدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية، في حين يرفض الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي لتقديم مساعدات عسكرية لكييف.

وكان من المقرر أن يحضر اجتماعا في بروكسل لمجموعة تعنى بتنسيق المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لكن البنتاغون ألغى الرحلة وأعلن أن الاجتماع سينظّم افتراضيا بدلا من ذلك.

وقالت سينغ إن أوستن لا زال يعتزم إلقاء الكلمة الافتتاحية في الاجتماع بنسخته الافتراضية.