بالأسماء.. 10 مصابين في حادث تصادم في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة، فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع سيارة ملاكي، على طريق الفيوم الجديد بعد كوبري عدلي منصور في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع سيارة ملاكي، على طريق الفيوم الجديد، فجرى التوجيه بانتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، و تبين أن الحادث أسفر عن إصابة علي عبد النبي عبد اللطيف، 36 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و محمود عبد التواب عبد العزيز، 45 عامًا، كسر بالذراع والقدم اليمنى، و أحمد أشرف محمد، 27 عامًا، جروح وكدمات، و أحمد عبد التواب الشيمي، 34 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و سعد خالد سعد 65 عامًا، جروح وكدمات، و حمادة فرج روميل، 33 عامًا، جروح و كدمات، و عمر دياب محمد، 34 عامًا، جروح و كدمات، و محمود أحمد محمد، 35 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج و محمد علي علي، 42 عامًا، جروح وكدمات، و حسن حسن عبدالله، 45 عامًا، جروح وكدمات.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة.