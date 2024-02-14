مقتل أربعة جنود أرمينيين في إطلاق نار عند الحدود مع أذربيجان

تبادلت سلطات أرمينيا وأذربيجان الاتهام بإطلاق النار على الحدود بين البلدين، في حادث أعلنت يريفان أنه أدى إلى مقتل أربعة من جنودها.

وما زالت التوترات مرتفعة بين البلدين، مع اتهام يريفان أذربيجان بأن لديها طموحات إقليمية جديدة، وهو ما تنفيه باكو بشدة، منذ سيطرتها على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية في أيلول.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار باتّجاه مواقع قتالية أرمينية في منطقة نركين هاند، ما أدى إلى مقتل أربعة وإصابة آخر من الجانب الأرميني".

لكن حرس الحدود الأذربيجاني أشار إلى أن التحرّك جاء "للرد" على "استفزاز" الاثنين من قبل الجنود الأرمينيين أدى إلى إصابة جندي أذربيجاني بجروح، وفق باكو.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الجنود الأرمينيين فتحوا النار مرّتين في وقت متقدّم الاثنين على قرية كوخانابي في منطقة تووز (شمال شرق).